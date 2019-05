Portugal deu um Trincão na Coreia, mas acabou a sofrer

Exibição de altos e baixos, final a sofrer, mas uma vitória para a estreia. A Seleção Nacional sub-20 começou a competição com uma vitória por 1-0 frente à Coreia do Sul, em Bielsko-Biala, na Polónia, mas o encontro do Grupo F acabou por deixar mais dúvidas do que certezas em relação ao que pode fazer a equipa de Hélio na prova.

Portugal começou bem e marcou logo aos 7 minutos, num contra-ataque mortífero orquestrado por Jota, que aguentou a pressão de vários adversários antes de isolar Trincão. O avançado do Sp. Braga, só com o guarda-redes pela frente, não tremeu e marcou.

Graças a um jogo de transição diabólico e à capacidade de aproveitar a profundidade que a defesa da Coreia do Sul não resguardava, durante a 1.ª parte, Portugal podia ter marcado mais. Aos 16’, Rafael Leão gingou na esquerda e deu para Trincão, com a defesa da Coreia a cortar no momento exato. Leão que aos 21’, isolado, falhou o que Trincão antes não tinha falhado. O passe foi novamente de Jota e novamente fabuloso.

Mas na 2.ª parte algo se transfigurou: a Coreia baixou as suas linhas, controlou melhor a profundidade e Portugal secou. Sem capacidade de criar perigo, a equipa portuguesa desaproveitou a criatividade que tem em constantes cruzamentos, enquanto a Coreia ia criando perigo no contra-ataque. Portugal acabou a sofrer, mesmo que a equipa asiática não tenha criado situações flagrantes.

Baixando o ritmo, Portugal poupou-se para uma competição que é longa, mas a atitude podia ter saído cara à equipa, que volta a entrar em campo na terça-feira frente à Argentina.