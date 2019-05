Mundial sub-20: em Bielsko-Biala, pela glória

A seleção portuguesa de futebol de sub-20 defronta hoje a Argentina, em jogo da segunda jornada do grupo F do Mundial2019, no qual procura dar um passo importante rumo aos oitavos de final.

Depois do triunfo sobre a Coreia do Sul, por 1-0, no sábado, com um golo de Francisco Trincão, Portugal tenta ganhar vantagem sobre os argentinos, que também entraram na competição com uma vitória, sobre a África do Sul, por 5-2.

Em Bielsko-Biala, a 'equipa das quinas' terá pela frente a seleção que mais títulos mundiais de sub-20 conquistou (seis) e que, em virtude da goleada sobre os sul-africanos, está no primeiro lugar do grupo, com os mesmos três pontos da seleção lusa, mas com vantagem na diferença de golos.

Caso vença a Argentina, Portugal ganhará enorme vantagem na disputa pelo primeiro lugar do grupo, podendo até empatar na última jornada, com a África do Sul, e, mesmo assim, garantir a liderança.

Apesar de ter admitido fazer alterações no 'onze', é crível que o treinador Hélio Sousa não mexa na equipa titular, numa altura em que já tem todo o grupo à disposição, depois de o guarda-redes Diogo Costa, do FC Porto, se ter juntado à comitiva no domingo.

Portugal e Argentina, ambos com três pontos, jogam na terça-feira, a partir das 17:00 (hora de Lisboa), no Estádio Municipal de Bielsko-Biala.A partida será dirigida pelo árbitro Ismail Elfath, dos Estados Unidos.