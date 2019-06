Atenção, Portugal: os suíços estão “muito confiantes”. Na Liga das Nações e em Roland Garros

É um trio relativamente habitual em conferências de imprensa suíças: em vez de ser apenas um jogador a acompanhar o selecionador, são dois. Esta tarde, no Dragão, Granit Xhaka e Yann Sommer ajudaram Vladimir Petkovic a antever o jogo frente a Portugal, transpirando confiança - na Liga das Nações... e em Roland Garros.

"Acho que podemos vencer ambas as provas", sorriu Sommer, guarda-redes do Borussia Mönchengladbach, quando questionado sobre um jornalista suíço sobre as hipóteses de conquista da Liga das Nações e de Roland Garros, Grand Slam no qual participam os tenistas suíços Roger Federer e Stan Wawrinka.

"Estamos aqui para ganhar a Liga das Nações", assegurou o guardião de 30 anos - e repetiu Granit Xhaka. "Sermos os primeiros a ganhar a Liga das Nações seria histórico. É importante para os jogadores e para o país", afirmou o jogador do Arsenal, que perdeu recentemente a Liga Europa para o Chelsea - só ontem se juntou à seleção, mas Petkovic garante que ele está "fresco".

Lukas Schulze - UEFA

"Os jogadores sabem que esta competição é muito importante para nós e vão dar o seu melhor", assegurou o selecionador. "Havia muitas pessoas céticas em relação à Liga das Nações, não pensaram que fosse uma prova interessante, especialmente os clubes, mas a verdade é que as seleções quiseram ganhar os seus jogos e acho que esta competição vai ser cada vez mais interessante", considerou, confessando também que, no início, "foi difícil compreender o formato, mas depois todos perceberam que é um bom torneio".

Ronaldo, Félix e Bruno Fernandes

Só que, antes de ganhar a Liga das Nações, é preciso ultrapassar Portugal, nas meias-finais, e o segredo é não repetir o jogo entre ambas as seleções aquando da qualificação para o Mundial 2018, na Luz, garante Xhaka. "Portugal é muito forte, tem uma equipa compacta e com excelentes jogadores em termos individuais, e nós quando jogámos cá tivemos medo, não fomos ousados e perdemos", admitiu.

Questionado sobre a importância de Ronaldo na seleção portuguesa, Petkovic, obviamente, desvalorizou. "Jogámos duas vezes com Portugal, ganhámos e perdemos, uma vez sem Ronaldo e outra com Ronaldo. Ronaldo é uma ameaça extra, mas a equipa não depende dele", garantiu.

Lukas Schulze - UEFA

Petkovic aproveitou também para deixar elogios para o homólogo... seguidos de uma garantia. "O treinador fez um excelente trabalho nos últimos anos, temos de lhe dar os parabéns. Mas não viemos aqui para participar, viemos aqui para ganhar".

Sobre a possível titularidade de João Félix e Bruno Fernandes, o selecionador suíço assegurou que já está preparado. "O que nos interessa essencialmente é o nosso jogo, como vamos jogar e impor o nosso jogo. Sabemos o que pode dar Félix e Ronaldo, analisámos todos os cenários. Houve diferenças entre o que Portugal jogou na qualificação e na Liga das Nações. Nos últimos jogos, não conseguiram marcar muitos golos, o que é bom para nós."