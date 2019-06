Quando até Van Dijk elogia o miúdo: “Vi João Félix na Liga Europa e obviamente é um bom jogador. Mas...”

Falou-se, obviamente, da Holanda, da Inglaterra, do Liverpool e até da possibilidade de De Ligt ir para o Liverpool e não para o Barcelona, mas houve outro tema mais curioso a integrar a conferência de imprensa de antevisão do Holanda-Inglaterra, pelo menos na perspetiva lusa: João Félix.

Questionado - por um jornalista inglês - sobre a qualidade do jovem português, Virgil Van Dijk respondeu assim: “Vi João Félix na Liga Europa e obviamente é um bom jogador. Mas só quando os jovens dão o próximo passo é que podemos julgá-los melhor e não sei qual será o próximo passo dele”.

Tal como fez com Félix, o central do Liverpool também elogiou outro jovem que anda ser cobiçado por meia Europa: Matthijs de Ligt. "De Ligt é um jogador fantástico e qualquer decisão que tome será boa para ele", disse, questionado sobre o interesse do Barcelona e do Liverpool no central do Ajax.

Sobre aquele defesa que não é driblado há 64 jogos e que que foi considerado o jogador do ano na Premier League - ele próprio -, Van Dijk foi mais modesto. "Sei isso, mas não me foco nessas coisas. Não vou para os jogos a pensar nisso. Só faço tudo para defender, para a equipa não sofrer golos e não perder", explicou.

"Tive uma boa época, mas isto ainda é um começo para mim. Quero continuar a evoluir, a ganhar troféus com o Liverpool e também com a seleção", acrescentou o central de 27 anos, que acaba de conquistar a Champions com a equipa inglesa. "Sinto-me bem. Claro que sabemos que todos os que vão jogar não estarão a 100%, porque já lá vai uma época inteira, mas está um troféu em disputa e vamos dar tudo para ganhá-lo".