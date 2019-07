Portugal perde final do Euro sub-19

Portugal bem tentou revalidar o título europeu, mas, desta vez, quem leva o troféu para casa é a Espanha. Num jogo muito equilibrado, os espanhóis colocaram-se em vantagem logo na 1ª parte e os portugueses nunca conseguiram responder.

Aos 34 minutos, Ferrán Torres aproveitou uma das poucas ocasiões de golo do primeiro tempo para fazer 1-0, resultado com que ambas as seleções foram para o intervalo.

Na 2ª parte, Portugal - com Celton Biai, Costinha, Gonçalo Loureiro, Gonçalo Cardoso, Tomás Tavares, Vítor Ferreira, Diogo Capitão, Fábio Vieira, João Mário, Gonçalo Ramos e Félix Correia - procurava anular a vantagem, mas os espanhóis rapidamente conseguiram aumentá-la.

Aos 51 minutos, foi novamente Ferrán Torres, jogador do Valência, a marcar, fazendo o 2-0 final.

A equipa de Filipe Ramos ainda teve oportunidades para marcar, mas acabou por não conseguir fazer golos, permitindo à Espanha sagrar-se campeã europeia.