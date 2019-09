A birra dos guarda-redes: se Neuer perder o lugar para Ter Stegen, o Bayern deixa de dar jogadores à seleção alemã

O processo funciona de tal modo: a federação de futebol escolhe um selecionador para ele fazer as escolhas e, pronto, selecionar os melhores jogadores do país, treiná-los no pouquíssimo tempo disponível e juntá-los na melhor equipa possível; é costume o treinador chamar dois jogadores para todas as posições, menos uma, a das luvas nas mãos, a mais ingrata por ser ainda mais comum que jogue sempre o mesmo enquanto ele tiver saúde, forma, idade, jogar por um bom clube e estatuto.

Não necessariamente por esta ordem.

Muitas vezes é o último ponto que mais interessa e, porventura, terá sido mais esse que fez Manuel Neuer ser o titular da Alemanha durante o Mundial de 2018, no final de uma época em que fez apenas quatro jogos no Bayern de Munique, depois de usar quase todo o tempo disponível para se curar de uma lesão ao joelho. Recuperou, mal ganhou ritmo de jogo, foi convocado, ei-lo a titular e a seleção alemã a ser eliminada na fase de grupos.

Enquanto Marc-André Ter Stegen continuava a ser o titular do Barcelona, a ter lugar cativo na baliza, a evoluir como um dos melhores do mundo no uso das mãos e dos pés. Foi à Rússia para ser suplente no Campeonato do Mundo, voltou a ser como era no Barça, foi um dos nomeados pela FIFA para o prémio de guarda-redes do ano e, há semanas, admitiu que estava farto: "Obviamente, leva-me um pouco à loucura. Dás o melhor de ti e não estás onde queres estar".

Disse-o ao não ser titular, outra vez, no jogo de qualificação contra a Irlanda do Norte. Resolveu desabafar. "Estabeleci as minhas prioridades. Quero ser bem sucedido e o grande objetivo que tenho é ser o guarda-redes número um do meu país. Mas não a qualquer preço. Futebol é uma coisa, humanidade é mais importante. Quero ser capaz de olhar-me ao espelho e dizer 'trabalhaste honestamente e lidaste abertamente com as tuas ambições", explicou, na altura, à "T-Online".

Em 2019, o guardião do Barça jogou apenas 45 minutos pela Alemanha.

O sereno, quase sempre pacato Ter Stegen, que aos 27 anos tem 22 jogos pela Alemanha contra os 90 de Neuer e o seu estatuto não beliscado, fartou-se. Disse o que pensava.

Martin Rose/Getty

E o guarda-redes do Bayern não gostou. "Não foi falar comigo diretamente. Somos uma equipa e acho que temos de nos comportar como tal. Isto não ajuda. Honestamente, acho que o único motivo é porque estou a jogar bem. Temos grandes guarda-redes, como o Kevin Trapp e o Bernd Leno, que também querem jogar e sentam-se no banco. Temos que nos manter unidos", argumentou o também capitão da seleção alemã.

O bate-boca diante de câmaras e microfones teve seguimento quando Ter Stegen, já de volta a Barcelona, respondeu que Neuer ou quem seja "não devia falar ou avaliar os [seus] sentimentos", sublinhado que "o futebol é isto mesmo" - "na maior parte do tempo estás feliz, mas há outras emoções, tenho expetativas e preciso de expressá-las".

Indo cada um para seu lado, a imprensa germânica começou, aos poucos, a dizer que Joachim Löw se estava a preparar para dar a titularidade ao queixoso e sentar o imaculado titular no banco. O assunto espalhou-se às opiniões de muita gente, incluindo o sempre opinativo Uli Hoeness, presidente do Bayern que apelidou a polémica de "piada", culpando a comunicação social por "apoiar o Marc como se tivesse conquistado 17 títulos mundiais".

O dirigente considerou que Ter Stegen "não tem o direito de fazer esta reivindicação" e, esta quarta-feira, saltou da crítica para o ultimato: "Nunca aceitaremos que haja uma mudança. Se o Ter Stegen substituir o Neuer, não vamos dar mais jogadores à seleção".

As palavras foram publicadas no jornal "Bild" e são, factualmente, impossíveis de cumprir sem que o Bayern seja punido, pois os estatutos da FIFA obrigam os clubes a libertarem jogadores para as seleções nacionais. Daí que Oliver Bierhoff, diretor técnico da seleção alemã, já tenha dito que as declarações de Hoeness não o preocupam.

O ultimato disparado pelo presidente do Bayern vem do arrufo entre os dois guarda-redes, mas, a empurrá-lo, também terá estado o contexto: em março, Joachim Löw anunciara que não mais iria convocar Thomas Müller, Jérôme Boateng e Mats Hummels, na altura todos jogadores do clube - Hummels, entretanto, regressou ao Borussia Dortmund -, decisão que provocou críticas da parte de Karl-Heinz Rummenigge, diretor geral do clube.

A história já nem parecer ter a ver com saúde, forma física, rendimento desportivo ou sequer estatuto - virou uma discussão entre dirigentes e pessoas que mandam em coisas diferentes.