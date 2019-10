O regresso do baixinho

Foi suplente frente à Lituânia e frente à Sérvia, mas João Moutinho regressa agora ao onze de Portugal, dada a ausência de William Carvalho, por lesão.

De resto, em relação ao último jogo, Fernando Santos também mexe no outro médio: sai Rúben Neves, entra Danilo. Lá atrás, sem Cancelo, há Semedo, e, com o regresso de Pepe, Fonte fica no banco.

Na frente, mantém-se tudo na mesma, sendo expectável que o esquema seja o habitual 4-4-2.

O onze de Portugal: Rui Patrício, Semedo, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro, Danilo, Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo.

O onze do Luxemburgo: Moris, Gerson, Chanot, Carlson; Bohnert, Olivier Thill, Vincent Thill, Barreiro Martins, Jans, Gerson Rodrigues e Turpel.

Recorde-se que Portugal ocupa atualmente a 2ª posição do grupo B de qualificação para o Euro 2020, com oito pontos, menos cinco do que a Ucrânia, que tem mais um jogo realizado.

Portugal começou o apuramento com empates frente à Ucrânia (0-0) e à Sérvia (1-1), em casa, vencendo depois na Sérvia (4-2) e na Lituânia (5-1).

Depois de defrontar o Luxemburgo, Portugal vai à Ucrânia, segunda-feira (19h45,RTP1). Depois só completa a qualificação em novembro, perante a Lituânia, no dia 14, e no Luxemburgo, no dia 17.

Pode seguir o jogo ao minuto AQUI, na Tribuna Expresso.