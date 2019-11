Depois da novela, a confirmação: Luis Enrique está de regresso à seleção espanhola

No próprio dia em que levou Espanha a mais uma vitória na fase de qualificação para o Euro 2020, Robert Moreno soube que não seria o selecionador da equipa na prova. Uma novela, mais uma, na Federação Espanhola de futebol, que terminou esta terça-feira com Luis Rubiales, presidente da federação, a confirmar o regresso de Luis Enrique ao comando técnico de Espanha e a recusar as críticas de que foi alvo na segunda-feira sobre a forma como a Federação lidou com o processo, frisando que a decisão de sair partiu do próprio Robert Moreno.

“Robert Moreno transmitiu-nos que tinha falado com Luis Enrique e que este lhe havia transmitido a sua vontade de voltar. Soubemos por Robert Moreno que Luis Enrique queria voltar”, assegurou Luis Rubiales, reconhecendo que, face a essa informação, Robert Moreno exigiu saber o seu futuro e que José Francisco Molina, diretor desportivo da Federação, afirmou que a possibilidade do regresso de Luis Enrique seria “ponderada”.

Segunda-feira, no dia do encontro com a Roménia, Robert Moreno terá enviado uma mensagem a Molina dizendo que “queria acordar a sua saída para não ser impedimento ao regresso de Luis Enrique”, explicou Rubiales. Só então a Federação terá entrado em contacto com Luis Enrique e este terá confirmado a vontade em regressar ao banco de Espanha.

“Sempre dissemos a Luis Enrique que quando quisesse voltar teria as portas abertas”, sublinhou ainda o presidente da Federação. De recordar que em junho o antigo treinador do Barcelona abdicou do cargo para acompanhar a doença da filha Xana, que acabou por falecer em agosto.

O processo de saída de Robert Moreno não terá sido pacífico para o antigo adjunto de Luis Enrique, que deixa a seleção invicto, o que motivou muitas críticas no país, comparando a situação à saída de Julen Lopetegui do comando técnico da equipa dias antes de arrancar o Mundial da Rússia, há um ano.

Na segunda-feira, depois da vitória de Espanha por 5-0 frente à Roménia, Robert Moreno recusou-se a comparecer na conferência de imprensa e despediu-se dos jogadores em lágrimas. Não deverá fazer parte da equipa técnica de Luis Enrique no Euro 2020.