Euro 2020: Portugal joga duas vezes em Budapeste e uma em Munique

O sorteio do Euro 2020 em futebol, este sábado, ditou os adversários de Portugal mas também as cidades onde a equipa das quinas vai jogar, neste que é o primeiro Europeu a ser realizado em várias cidades do continente e não apenas num país.

Portugal vai jogar dia 16 de junho em Budapeste, capital da Hungria, embora ainda não saiba qual o adversário, que vai sair do vencedor do playoff entre Islândia, Bulgária, Roménia e Hungria. Se o vencedor for este último, então Portugal vai jogar contra a equipa anfitriã.

O segundo jogo da fase de grupos da competição será jogado por Portugal em Munique. No dia 20 de junho. E logo contra a poderosa Alemanha, que assim vai jogar em casa.

O terceiro e último jogo da fase de grupos, a 24 de junho, será novamente em Budapeste. E contra a França, atual campeã do Mundo. Defrontam-se assim campeão do Mundo e campeão da Europa.