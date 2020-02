Oficial: José Peseiro é o novo selecionador da Venezuela

O português José Peseiro é o novo treinador da seleção venezuelana, anunciou hoje a Federação Venezuelana de Futebol (FVF), numa mensagem divulgada na rede social Twitter.

"José Peseiro, novo selecionador nacional da 'vinotinto', substitui a partir de hoje, 4 de fevereiro de 2020, Rafael Dudamel na rota do Mundial2020. Amanhã [quarta-feira] será apresentado em conferência de imprensa", lê-se na publicação.

Esta será a segunda experiência de Peseiro, de 59 anos, como selecionador, depois de ter comandado a Arábia Saudita, de 2009 a 2011.

José Peseiro, licenciado em Educação Fisica, com mestrado em Desporto, foi professor universitário depois de ser um jogador de futebol pouco reconhecido, mas é como treinador que se sente realizado. Amante confesso de todos os desportos, tem um pombal, é aficionado das touradas (a semana passada esteve em Madrid a assistir a quatro corridas) e anda derretido com a neta. Homem de família, tem o filho a trabalhar com ele desde o Egito (faz parte do gabinete de observação e scouting dos clubes por onde tem passado) e lamenta estar há tanto tempo fora de Portugal, o país que, para ele, continua a ser o melhor de todos. Desde 2003 até agora, além dos portugueses Sporting, FC Porto e Sp. Braga, treinou o Al Hilal, Panathinaikos, a seleção da Arábia Saudita, o Al Wahda, Al-Ahly e esta época o Al Sharjah. Este é o segundo episódio de “A Casa às Costas”