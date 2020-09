Hoje é a noite do golo 100? Talvez, e os outros 99 têm certamente uma história para contar - e contabilizar

QUANDO É QUE RONALDO MARCOU OS GOLOS?

Não havendo uma hora ideal para se marcar, há uma tendência clara em Ronaldo: fazer golos nas segundas-partes, sobretudo quando o jogo caminha para o fim. Nos últimos 15 minutos, Cristiano marcou 30 dos seus 99 golos, o que sugere concentração e preparação física, pois o homem é titular indiscutível da Seleção.

COMO MARCOU OS GOLOS PELA SELEÇÃO?

Pelos vistos, de todas as formas e feitios, mais com o pé direito que com o esquerdo, alguns de cabeça, quase todos de bola corrida. Se há números que ilustram um goleador total, são estes.

CONTRA QUE SELEÇÕES MARCOU RONALDO?

Uma das vítimas preferidas de Ronaldo é justamente a Suécia, uma das seleções de um grupo de cinco que já sofreram cinco golos do capitão de Portugal. Destaque, também, para os que marcou à Holanda, Bélgica, Espanha e Suíça.

QUEM FEZ MAIS ASSISTÊNCIAS PARA OS GOLOS DE RONALDO?

Ninguém foi tão simpático para Cristiano Ronaldo como João Moutinho, rei das assistências para os golos do capitão. Ele bate bem, mas passa melhor.