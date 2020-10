Rúben Semedo, William, Rafa e Podence de regresso à Seleção Nacional

Rúben Semedo, William Carvalho, Rafa e Daniel Podence são novidades da convocatória de Fernando Santos face aos últimos compromissos da Seleção Nacional.

Domingos Duarte, André Gomes e Gonçalo Guedes caem face à última convocatória.

Portugal tem encontros com a Espanha (particular), e França e Suécia (Liga das Nações). Na próxima quarta-feira, a Seleção Nacional recebe a Espanha, num jogo de preparação no Estádio de Alvalade, que terá público. Segue-se o jogo com a França, no dia 11, que irá definir o líder do Grupo 3 da Liga das Nações.

No dia 14, Portugal recebe a Suécia, também a contar para a Liga das Nações e novamente em Alvalade.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Rui Patrício (Wolverhampton), Anthony Lopes (Lyon) e Rui Silva (Granada)

Defesas: Pepe (FC Porto), José Fonte (Lille), Raphael Guerreiro (B. Dortmund), Rúben Dias (Man. City), João Cancelo (Man. City), Nélson Semedo (Wolverhampton), Mário Rui (Nápoles), Rúben Semedo (Olympiacos)

Médios: João Moutinho (Wolverhampton), Danilo (FC Porto), Sérgio Oliveira (FC Porto), William Carvalho (Betis), Bruno Fernandes (Man. United), Renato Sanches (Lille), Rúben Neves (Wolverhampton)

Avançados: André Silva (Eintracht Frankfurt), Cristiano Ronaldo (Juventus), João Félix (At. Madrid), Diogo Jota (Liverpool), Francisco Trincão (Barcelona), Bernardo Silva (Man. City), Daniel Podence (Wolverhampton), Rafa Silva (Benfica)