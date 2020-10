Selecionador checo tem covid-19 e falha jogo com a Escócia

O selecionador checo de futebol, Jaroslav Silhavy, testou esta segunda-feira positivo para a covid-19 e irá estar ausente do banco na partida frente à Escócia, do grupo F da Liga B da Liga das Nações, na quarta-feira.

Face à ausência do selecionador principal, que está em isolamento, tal como um dos jogadores selecionados, cujo nome a Federação não divulgou, a seleção checa será orientada pelo treinador adjunto Jiri Chytry.

A campanha checa na Liga das Nações tem sido marcada negativamente pela covid-19, depois de em setembro ter sido necessário escalar uma equipa completamente nova na véspera da receção à Escócia, na sequência de um surto do vírus na concentração da seleção, que acabou por perder por 2-1.

Na semana passada, três jogadores checos tiveram testes positivos para a covid-19, antes de outra partida da Liga das Nações, em Israel, que os checos conseguiram vencer por 2-1, no último domingo.

A Escócia lidera, ao fim de três jornadas, o grupo F da Liga B das Nações com 7 pontos, seguida da República Checa, com 6, de Israel, com 2, e da Eslováquia, com 1.