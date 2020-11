Com Ronaldo, sem Jota

Fernando Santos escolheu para defrontar a França praticamente o mesmo onze que defrontou a Suécia, no último jogo de Portugal na Liga das Nações. As diferenças são apenas duas: Ronaldo, que na altura tinha covid-19, volta agora ao onze, com Jota a ir para o banco; e Fonte ocupa o lugar do lesionado Pepe.

O onze inicial de Portugal: Rui Patrício, Cancelo, Fonte, Rúben Dias, Guerreiro, Danilo, William, Bruno Fernandes, João Félix, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo.

Os suplentes: Anthony Lopes, Rui Silva, Nelson Semedo, Rúben Semedo, João Moutinho, Paulinho, Sérgio Oliveira, Pedro Neto, Francisco Trincão, Rúben Neves, Mário Rui e Diogo Jota.

Já a França não terá Mbappé, devido a lesão.

O onze da seleção francesa: Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernández, Kanté, Rabiot, Pogba, Coman, Martial e Griezmann.

Os suplentes: Mandanda, Maignan, Lenglet, Aguilar, Giroud, Tolisso, Nzonzi, Sissoko, Zouma, Digne, Dubois e Thuram.

Pode seguir o jogo ao minuto AQUI, na Tribuna Expresso.