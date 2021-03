É este o primeiro onze de Portugal no Europeu sub-21

Portugal joga a partir das 20h (RTP1) com a Croácia na estreia da seleção nacional no Europeu sub-21, que este ano se joga em moldes diferentes devido à pandemia, com uma fase de grupos em março e fase a eliminar entre maio e junho.

Rui Jorge aposta numa frente de ataque com Trincão, Pedro Gonçalves e Tiago Tomás (em estreia nos sub-21) frente à equipa croata, em que os destaques são Moro e Ivanusec.

O onze de Portugal: Diogo Costa; Thierry Correia, Diogo Queirós, Diogo Leite, Diogo Dalot; Florentino, Vitinha, Gerson Fernandes; Trincão, Pote e Tiago Tomás

O onze da Croácia: Semper; Sverko, Erlic, Vuskovic, Bradaric; Bistrovic, Moro, Franjic; Majer, Ivanusec e Kulenovic