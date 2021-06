Vitamina V e Portugal está na final do Euro sub-21

Ele chama-se Vítor; chamam-lhe Vitinha; mas deviam chamá-lo Vitão. Vítor Machado Ferreira, formado no FC Porto e jogador do Wolves, foi - mais uma vez - o grande influenciador da vitória da seleção sub-21, frente à Espanha, nas meias-finais do Europeu.

Depois de encher o meio-campo, o médio de 21 anos descobriu, aos 80', Fábio Vieira nas costas da defesa espanhola e o jogador portista, ao tentar cruzar para Tiago Tomás - que tinha entrado na 2.ª parte para o lugar de Rafael Leão -, viu a bola embater em Jorge Cuenca e dirigir-se para a baliza.

O autogolo espanhol surgia numa 2.ª parte em que até tinha sido a Espanha a estar por cima de Portugal, com o guardião Diogo Costa a salvar várias vezes a equipa, mas a seleção de Rui Jorge acabou por aguentar a vantagem de forma segura, até ao fim.

Portugal irá agora disputar a final do Europeu sub-21 - pela terceira vez (em 1994 perdeu por 1-0 face à Itália, com golo de ouro; em 2015 perdeu por 4-3 com a Suécia, nos penáltis, após 0-0 nos 120 minutos) - no domingo, às 20h (RTP1), frente ao vencedor da meia-final entre Alemanha (campeã em 2009 e 2017) e Holanda (campeões em 2006 e 2007), que será disputada esta quinta-feira, às 20h.