Bruno Fernandes deverá ser amanhã apresentado (de novo) no Sporting

O internacional português Bruno Fernandes pode estar de regresso ao Sporting e já esta terça-feira, segundo informação avançada pela TSF. A comunicação social foi chamada a comparecer no Estádio de Alvalade amanhã pelas 12 horas, e Bruno Fernandes deverá ser aí apresentado. O médio de 23 anos voltou atrás na sua decisão de rescindir com o Sporting, na sequência dos episódios de violência no centro de treinos de Alcochete.

O presidente da SAD dos leões, Sousa Cintra, já tinha prometido que faria regressar todos os jogadores que rescindiram, mas isso já não será possível. Daniel Podence, por exemplo, já assinou pelo Olympiacos.