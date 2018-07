Sporting. Factos novos atrasam processo disciplinar a Bruno de Carvalho

A Comissão de Fiscalização do Sporting Clube de Portugal divulgou em comunicado, esta segunda-feira, que da audição de uma testemunha indicada por um dos membros do Conselho Diretivo destituído "resultaram factos novos, em abono de pelo menos um dos visados" no processo disciplinar em curso, "o que obriga à consulta de mais documentos e a protelar a decisão final", prevista para o final desta semana.

Apesar de saber que "muitos sportinguistas" aguardam com expetativa a tomada de decisões em relação a Bruno de Carvalho e Carlos Vieira, que já anunciaram as suas recandidaturas mesmo suspensos provisoriamente, a Comissão de Fiscalização sustenta ser seu dever determinar "a culpa ou ausência de forma escrupulosa" e com base em factos indesmentíveis.

A demora na avaliação das notas de culpas aos provisoriamente suspensos membros do ex-Conselho Diretivo do clube é justificada ainda pela Comissão de Fiscalização por terem iniciado funções "num período particularmente difícil", poucos dias depois do "tenebroso e lamentável assalto à Academia de Alcochete". Dificuldades acrescidas, refere o comunicado, por nas primeiras três semanas de funções ter sido negado o acesso às instalações do Sporting Clube de Portugal, na sequência da "proibição expressa do anterior Conselho Diretivo", liderado por Bruno de Carvalho.

Bloqueio inviabilizou a consulta de documentos

A Comissão de Fiscalização refere que o bloqueio inviabilizou a consulta de documentos "indispensáveis à condução do processo", constituído por cinco membros sem qualquer remuneração e com atividades profissionais permanentes. O comunicado adianta ainda que a resposta às notas de culpa de alguns dos processados, entre os quais Bruno de Carvalho, segundo apurou o Expresso, foram enviadas dois dias já depois do prazo - por correio registado a 27 de junho e correio eletrónico a 29 de junho.

A comissão de Fiscalização optou por unanimidade, porém, aceitar as contestações "por pretender um processo em que todas as partes tivessem oportunidades iguais" e evitar que a recusa desse azo a discussões e providências laterais que poderiam atrasar os processos.

Por iniciativa própria, ao contrário de todos os restantes processos disciplinares em análise, a Comissão nomeada com missão provisória até às eleições de 8 de setembro por Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, decidiu suspender provisoriamente e de imediato da consição se sócios todos os elementos envolvidos no assalto a Alcochete, maioritariamente detidos, até que os respetivos processos estejam concluídos.

"Mérito ou demérito" devem ser avaliados pelos sócios

Em relação aos ex-dirigentes do clube, a Comissão adverte que apenas avalia se a ação dos visados esteve de acordo ou não com os Estatutos e regulamentos do Sporting, remetendo "o mérito ou demérito do trabalho dos corpos socais aos sócios em Assembleia Geral", como já o fizeram a 23 de junho. Quanto a eventuais ilícitos ou crimes cabe aos órgão policiais e da magistratura apreciarem.

Embora Bruno de Carvalho e Carlos Vieira, ex-vice do presidente deposto, já tenham apresentado candidaturas à liderança do clube, os dois encontram-se inibidos de ir a votos enquanto estiverem preventivamente suspensos, dado os Estatutos apenas admitirem que sócios de pleno direito concorram aos órgão sociais do Sporting. Um e outro incorrem em castigos que vão da simples advertência a um a oito anos de suspensão, só podendo ir a votos se, até 8 de agosto, lhes for levantada a suspensão provisória ou esta não for confirmada por período ainda indefinido.