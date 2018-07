José Maria Ricciardi: “Essa conta no Twitter é absolutamente falsa. São coisas extraordinárias que acontecem em Portugal”

A vitalidade impressionava. Desde as 22h57 de domingo, que a conta supostamente oficial de José Maria Ricciardi no Twitter, tem andado a a debitar informação sobre o mais recente candidato à presidência do Sporting. Este perfil segue 258 pessoas e tem 466 seguidores. Acontece que é falso.

“Esse Twitter é absolutamente falso”, confirma ao Expresso José Maria Ricciardi. “Estão a utilizar indevidamente o meu nome. São coisas extraordinárias que se passam em Portugal. Estou a tratar de avisar aqueles que leem o Twitter."

Para além de muitas ideias e algumas farpas a Bruno de Carvalho, este suposto perfil oficial de Ricciardi deixava algumas pistas a conta-gotas sobre a natureza da candidatura, nomeadamente que escolhera Miguel Frasquilho para presidente da mesa da Assembleia Geral e que defendia um presidente para o clube e outro para a SAD.

Leia a entrevista a José Maria Ricciardi no Expresso Diário desta segunda-feira