Gelson Martins recusa falar sobre o Sporting na apresentação pelo Atlético de Madrid

O futebolista português Gelson Martins afirmou hoje que as palavras do técnico argentino Diego Simeone foram "muito importantes" para decidir ingressar no clube espanhol e rejeitou abordar a rescisão de contrato com o Sporting.

O treinador disse-me que tenho características especiais, que posso acrescentar valor à equipa. Essa palavras foram muito importantes para eu estar aqui. Estou muito feliz por trabalhar com ele", afirmou Gelson Martins, que foi oficialmente apresentado como reforço do Atlético Madrid para a nova temporada, no auditório do Wanda Metropolitano.

O extremo de 23 anos foi formado no Sporting e rescindiu unilateralmente o contrato com clube de Alvalade no final da última época, devido aos incidentes que ocorreram na Academia de Alcochete, em que cerca 40 indivíduos invadiram o complexo, agredindo alguns jogadores e membros da equipa técnica.

"Estou aqui para trabalhar, para jogar futebol e dar o meu melhor. O resto deixo para as pessoas que me representam", referiu apenas o internacional português.

Também na apresentação, o presidente do Atlético Madrid enalteceu as qualidades de Gelson e considerou que o extremo tem potencial para se tornar numa "lenda" do clube, como aconteceu com outros jogadores portugueses que vestiram a camisola dos 'colchoneros'.

"É jovem, mas já acumula muita experiência. É um jogador veloz que pode ocupar várias posições. Já tivemos alguns jogadores portugueses que se tornaram lendas do clube e achamos que o mesmo pode acontecer com o Gelson. Espero que esta seja a sua casa durante muitos anos", referiu Enrique Cerezo.

Gelson Martins assinou por cinco temporadas e vai vestir a camisola 18 do Atlético Madrid.