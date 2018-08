Adeus eleições? Bruno de Carvalho suspenso durante um ano, por tentar impedir a AGE e por criar a Mesa Transitória

Bruno de Carvalho irá ser suspenso por um ano e Carlos Vieira por dez meses, o que implica que tanto o ex-presidente como o antigo vice-presidente do Sporting estarão proibidos de ir a votos nas próximas eleições de 8 de setembro.

Ao que a Tribuna Expresso apurou a decisão da Comissão de Fiscalização irá ser conhecida ainda esta quinta-feira, em comunicado. Fonte próxima desse órgão fiscalizador justifica as suspensões de Bruno de Carvalho e de Carlos Vieira com a violação dos regulamentos e estatutos do Sporting em dois momentos: por tentarem proibir a realização da Assembleia Geral de destituição – que acabou por decorrer, resultando no afastamento de BdC – e pela criação da Mesa Transitória da Assembleia Geral.

Segundo a mesma fonte, esta suspensão baseia-se nos antigos estatutos leoninos, e não nos recentes, aprovados em fevereiro, o que implica, então, uma pena mais leve; segundo as novas ‘regras’, Bruno poderia ser suspenso por oito anos.