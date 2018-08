Bruno de Carvalho diz que é tudo “ilegal” e não retira a candidatura à liderança do Sporting

Bruno de Carvalho não reconhece a Comissão de Fiscalização que decidiu a sua suspensão de sócio do Sporting durante um ano e não vai desistir da corrida à liderança do clube, apesar de aquela sanção lhe barrar o caminho para as eleições que se realizam a 8 de setembro próximo.

Esta foi a mensagem que o presidente destituído dos leões transmitiu nesta quinta-feira numa ação de apresentação da sua candidatura e em que aproveitou para reagir à medida aplicada por aquele orgão do clube.

O antigo presidente do Sporting afirmou não reconhecer a Comissão de Fiscalização que o suspendeu e garantiu que o e-mail que lhe foi enviado foi para o "spam", a pasta no correio eletrónico onde são arquivadas mensagens indesejadas. "Não me considero suspenso de absolutamente nada", garantiu Bruno de Carvalho, que qualificou todo o processo como "ilegal" e anunciou já ter agido "juridicamente".

"Vão ser obrigados a levar-nos a eleições", adiantou o ex-líder do clube perante apoiantes do seu regresso ao comando do Sporting.