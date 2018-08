Sousa Cintra e a ida de Rafael Leão para o Lille: “Vão estragar a carreira ao rapaz”

Agora é definitivo: Rafael Leão não vai voltar ao Sporting. O avançado tinha sido um dos jogadores a rescindir com o clube depois do episódio dramático vivido em Alcochete, mas Sousa Cintra ainda estava a tentar convencer o jovem de 19 anos a regressar.

Só que, esta quarta-feira, o Lille anunciou a contratação de Leão, que já se encontra em França - e Sousa Cintra lamentou a decisão do jogador... e de quem o rodeia. "Infelizmente, o pai nunca quis falar connosco e o empresário também não. Provavelmente vão estragar a carreira ao rapaz. Ele não tem nenhuma razão para rescindir com o Sporting. Deixou influenciar-se", disse o presidente do Sporting, em declarações à Renascença.

Sousa Cintra garantiu que fez "tudo o que era possível para ele regressasse" e que irá agora defender os interesses do Sporting junto das entidades competentes, avançando com um pedido de indemnização para os tribunais, algo que também aconteceu nos casos de Gelson (Atlético de Madrid), Rui Patrício (Wolverhampton) e Podence (Olympiacos).

Dos jogadores que tinham rescindido contrato unilateralmente, William Carvalho foi o único que saiu a bem, já que o Sporting chegou a acordo com o Bétis.

Bruno Fernandes, Battaglia e Bas Dost rescindiram, mas foram convencidos por Cintra a voltar a assinar pelo Sporting.

Rúben Ribeiro é o único, dos que rescindiram, que ainda não tem o futuro definido.