Candidatura de Benedito aceite; a de Madeira Rodrigues para lá caminha

A candidatura de João Benedito presidência do Sporting foi corrigida e está "em condições" de ir a eleições, juntando-se às de José Maria Ricciardi e Frederico Varandas, disse este sábado o presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube.

"A lista Raça e Futuro, liderada por João Benedito, corrigiu a falha apontada, estando neste momento em condições de ser aceite e presente a sufrágio no próximo dia 08 de setembro de 2018", disse Jaime Marta Soares, em nota enviada à agência Lusa.

As irregularidades da candidatura de Benedito prendiam-se com o "processo de recuperação da antiguidade de um sócio, que nem precisaria da mesma para constar nas listas apresentadas. O mesmo sócio consta da lista candidata à Mesa da Assembleia Geral como um dos três Suplentes, sendo que os Estatutos apenas requerem a inclusão de dois Suplentes", escreveu o candidato em comunicado.

Já Pedro Madeira Rodrigues deslocou-se esta manhã a Alvalade com quatro elementos da sua lista que tinham quotas em atraso e exigiu que Jaime Marta Soares anunciasse "rapidamente" a regularização da situação. Queixou-se do "muito alarido" que houve com este caso, pedindo a mesma publicidade quando for anunciada que a sua candidatura foi aceite.

Na sexta-feira, Jaime Marta Soares tinha dado apenas como elegíveis as candidaturas de José Maria Ricciardi e de Frederico Varandas.