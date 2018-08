Lista de Pedro Madeira Rodrigues corrigida e aceite pela Mesa da Assembleia Geral

A candidatura à presidência do Sporting de Pedro Madeira Rodrigues foi a terceira a ser aceite este sábado, após ser corrigida, depois de acontecer o mesmo com João Benedito e Dias Ferreira, informou o presidente da Mesa da Assembleia Geral.

As três candidaturas apresentavam incorreções, indicadas na sexta-feira por Jaime Marta Soares, que explicou poder receber as correções destas listas via email durante o fim de semana, ou, em caso presencial, no domingo, entre às 18:00 e 24:00. Pedro Madeira Rodrigues revelou que quatro membros da sua lista tinham quotas em atraso.

Assim, e depois de Jaime Marta Soares apenas ter considerado na sexta-feira como elegíveis as candidaturas de Frederico Varandas e José Maria Ricciardi, a que se juntam hoje João Benedito, Madeira Rodrigues e Dias Ferreira, faltam correções às de Tavares Pereira e Rui Jorge Rego.