A lei da compensação de Heriberto fez sorrir o Sporting

Há jogos que só se podem ganhar por um erro garrafal do adversário. E o Sporting bem pode agradecer a Heriberto Tavares, o homem que até marcou o primeiro golo do jogo, logo aos 6 minutos, mas que a 15 minutos do fim, quando o Sporting estava sem ideias e sem soluções, fez uma daquelas faltas dentro da área que têm tanto de ingénuas como de incompreensíveis. Uma espécie de lei da compensação, só que ao contrário.

E Bas Dost, já se sabe, olha para estas oportunidades como tubarão quando cheira sangue. Marcou a grande penalidade, com a calma do costume, e já nos descontos ainda foi fazer o 3-1, com um chapéu de se lhe tirar o chapéu, na medida em que num relvado como o de Moreira de Cónegos, tentar qualquer gesto técnico mais fino é de quem tem coragem.

Porque até aí o Sporting não estava a fazer o suficiente para vencer. Nunca bem jogado, o encontro até começou animado. O Moreirense marcou primeiro, com Heriberto a aproveitar o imenso espaço que Ristovski lhe deu e os leões reagiram bem, empatando 10 minutos depois, com Bruno Fernandes a receber um cruzamento na área de Ristovski e a ter espaço e cabeça para se desenvencilhar dos adversários e rematar cruzado para a baliza de Jhonatan.

Mas partir daí tudo se tornou imprevisível, partido. O Moreirense conseguia com alguma facilidade chegar à área do Sporting, com Jefferson com muitas dificuldades na esquerda. E do outro lado havia pouco fio de jogo. Nos intervalos, Aberhoun ia limpando toda e qualquer iniciativa do Sporting que chegava mais perto da baliza do Moreirense.

Na 2.ª parte, o Moreirense terá até sido superior em boa parte do jogo, com Chiquinho, ex-Académica e agora emprestado pelo Benfica, a colocar velocidade e verticalidade no futebol da equipa da casa. O Sporting só raras vezes criava perigo. Aconteceu por Battaglia, com um cabeceamento matreiro aos 52 minutos, que obrigou Jhonatan a esticar-se e depois aos 61’, numa das poucas jogadas em que o Sporting mostrou alguma ligação, com várias triangulações entre os atacantes, mas que acabou com Bas Dost a tentar mais uma vez triangular quando o que se pedia era um remate à baliza.

Ainda antes do lance que deitaria tudo a perder para o Moreirense, Bilel teve a melhor oportunidade da 2.ª parte, com um remate forte, em arco, ao qual Salin se opôs muito bem.

E foi assim numa dinâmica perigosa para o Sporting, que nunca conseguiu pegar no jogo, dominá-lo, de forma bonita ou feia, que Heriberto estragou o que de bom tinha feito na 1.ª parte. Jovane Cabral, aposta de Peseiro na 2.ª parte, entrou na área e sofreu um entrada imprudente e precipitada do ex-Benfica, até porque o jovem do Sporting estava a ser marcado por outro defesa do Moreirense.

Daí até ao final, e com o Sporting com uma vantagem caída do céu, o Moreirense deixou de existir, acabaram-se as forças. O 3-1 talvez seja excessivo, mas acaba por penalizar um erro que marca o jogo.

Estes 3 pontos do Sporting são mais importantes do que se possa pensar. Nunca é fácil jogar em Moreira de Cónegos e pensar-se que se pode ganhar ali jogando bem é, no mínimo, otimista. Porque o campo é pequeno, o relvado não é bom e a própria equipa da casa sabe bem aproveitar esse fator - aliás, no último ano o Sporting perdeu ali importantes pontos, já numa fase adiantada do campeonato.

Este Sporting, o Sporting de agosto de 2018, depois de tudo o que se passou na primavera e no verão, tinha tudo para não passar em Moreira de Cónegos. Como o próprio José Peseiro frisou, ainda não há grande qualidade de jogo na equipa, ainda falta calma, ganhar ritmo e intensidade. E uma ou outra solução.

Foi preciso sorte. Mas qual é a equipa grande que de vez em quando não a tem?