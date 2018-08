O primeiro onze oficial do Sporting tem Petrovic onde costumava estar William

É a posição que mais preocupa os adeptos do Sporting. No jogo frente ao Empoli, na posição 6 jogou Misic, mas para a estreia oficial José Peseiro aposta em Petrovic no lugar onde costumava estar William Carvalho. Battaglia faz companhia ao sérvio no miolo do terreno.

Essa é mesmo a única alteração entre os titulares dos leões face ao último jogo de preparação, que terminou com uma derrota nas grandes penalidades.

Assim, frente ao Moreirense, o Sporting vai jogar com: Viviano; Ristovski, Coates, Mathieu e Jefferson; Petrovic, Battaglia, Nani e Acuña; Bruno Fernandes e Bas Dost.

Acompanhe aqui na Tribuna o Moreirense-Sporting, a partir das 18h30.