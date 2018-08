Peseiro tem uma nova palavra para o futuro do Sporting: “passinhos”

Peseiro chegou à flash da Sport TV e disse sem rodeios: o Sporting não jogou bem. Mas explicou as consequências: nenhuma, porque venceu.

"Não esperávamos sofrer um golo naquela altura [logo no início do jogo]. Depois de tudo o que nos tem acontecido, foi na raça, na vontade, na entrega e menos no que tinha dito ontem [na conferência de imprensa]: não estamos na qualidade ideal de jogo. Foi um passinho, vamos dando passinhos", explicou o treinador do Sporting.

"Dissemos claramente na conferência de imprensa antes do jogo que o objetivo que tínhamos colocado era ganhar, independentemente de jogar bem ou mal. Sabemos o que valemos e queríamos vencer e vencemos", sublinhou.

Peseiro aproveitou ainda para chamar para junto do grupo e do clube os mais desconfiados. "Era importante vencer, aglutinar, unir o clube, e um fator importante para isso era vencer aqui hoje. Queremos chamar as pessoas mais desconfiadas para junto de nós."

A finalizar, o treinador voltou a referir-se à qualidade de jogo - ou falta dela - mas pediu paciência. "Não fizemos um grande jogo, temos condições para jogar melhor mas com tempo". E deixou uma mensagem aos adeptos que foram a Moreira de Cónegos: "Incríveis".