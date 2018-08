Sousa Cintra quer mais reforços: “Precisamos ali no meio-campo. E pelo menos dois avançados”

Sousa Cintra ainda não está satisfeito. O presidente da SAD do Sporting falou, após a vitória em Moreira de Cónegos, sobre a necessidade de conseguir mais reforços para a equipa de José Peseiro, depois do anúncio da contratação do médio Sturaro, por empréstimo da Juventus.

"Como já referi, gosto de contratar jogadores que venham resolver problemas. Comprar por comprar, não! Têm é de vir jogadores com potencial e categoria para jogar no Sporting", disse Sousa Cintra ao jornal "A Bola" desta segunda-feira.

O presidente acrescentou que o clube "vai apresentar brevemente reforços", já que precisa de "pelo menos dois avançados" e "ali no meio-campo" também, explicou.

"Estamos a trabalhar para que as coisas aconteçam. Estamos no caminho certo. As coisas têm acontecido de forma tranquilo e bem organizada", garantiu, dizendo também que "os portugueses gostam de ver um Sporting forte".