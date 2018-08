Bruno de Carvalho deslocou-se a Alvalade para reclamar a presidência de volta

Bruno de Carvalho deslocou-se aos escritórios da SAD do Sporting, tendo sido recebido pelos atuais responsáveis da comissão de gestão.

Segundo a SIC Notícias, o tribunal terá reconhecido que houve ilegalidades na assembleia geral que destituiu Bruno de Carvalho, aceitando a providência cautelar apresentada pelo ex-presidente.

No dia 23 de junho, na Altice Arena, 14.735 sócios do Sporting votaram em assembleia geral para decidir a destituição do presidente e do seu conselho diretivo, algo inédito na história do Sporting. 71,36% dos votos foram favor da destituição, ao passo que 28,64% foram a favor da continuidade do presidente.