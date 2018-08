Bruno de Carvalho expulso de Alvalade. Comissão de Gestão já tranquilizou jogadores

Bruno de Carvalho foi expulso das instalações de Alvalade pelos atuais dirigentes leoninos, já que a Comissão de Gestão considerou que o documento apresentado pelo ex-presidente do Sporting não tinha qualquer validade. Tratava-se de uma providência cautelar que a comissão já conhecia e que tem até dia 21 para responder.

"Quer apenas desestabilizar. Quer quer o Sporting perca", disse à Tribuna Expresso fonte da Comissão de Gestão, que admitiu ainda que vários jogadores já telefonaram aos dirigentes, preocupados com a situação, tendo sido tranquilizados pelos membros da comissão.

A Comissão vai em breve emitir um comunicado para esclarecer tudo o que aconteceu nesta agitada manhã em Alvalade.

Pelas 12h00, Bruno de Carvalho deslocou-se aos escritórios da SAD do Sporting, na companhia de Alexandre Godinho, para falar com os membros da Comissão de Gestão. De acordo com as televisões presentes em Alvalade, teria na sua posse um documento judicial que reconhecia ilegalidades na assembleia geral que o havia destituído, aceitando assim a providência cautelar apresentada pelo ex-presidente.

Mas na reunião, os elementos da Comissão de Gestão terão percebido que o documento não trazia nada de novo, convidando Bruno de Carvalho a sair.