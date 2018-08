Comissão de Gestão do Sporting avança com processo-crime contra Bruno de Carvalho por “fraude” e “usurpação de poderes”

A Comissão de Gestão do Sporting vai avançar com um processo-crime contra Bruno de Carvalho, por fraude e usurpação de funções, segundo um comunicado divulgado esta segunda-feira.

No comunicado, a comissão afirma que decidiu “participar criminalmente do ex-Presidente destituído pelos sócios junto do Ministério Público por fraude e usurpação de funções”, assim como participar os factos à Comissão de Fiscalização.

A decisão foi tomada depois de Bruno de Carvalho ter pedido aos bancos que trabalham com o Sporting para bloquear as contas e quaisquer operações ou transações, por se considerar ainda presidente do clube, conforme noticiou o “Correio da Manhã”. O antigo presidente dos leões ameaçou ainda avançar com mais ações caso não obtivesse uma resposta favorável ao seu pedido. As instituições bancárias receberam a informação por e-mail e fax através de Alexandre Godinho, advogado de Bruno de Carvalho.

No referido comunicado, a Comissão de Gestão confirma o pedido mas garante que as instituições financeiras recusaram “participar nesta tentativa de fraude”. “Invocando os mesmos documentos com que na passada sexta-feira ilegalmente pretendeu usurpar funções que comprovadamente não são suas, hoje permitiu-se enviar durante o dia cartas a bancos com os quais os SCP mantém relações comerciais, nas quais, na qualidade abusiamente invocada do conselho diretivo do SCP, se permitiu pressionar os referidos bancos para impedir que as contas bancárias do SCP continuem neles a ser movimentadas pelos órgãos do clube legitimamente em funções”, lê-se num comunicado.