Primeiros 23 detidos da invasão a Alcochete ficam mais 3 meses em preventiva

O juiz de instrução do tribunal do Barreiro confirmou que os 23 adeptos do Sporting detidos no dia da invasão à Academia de Alcochete vão continuar mais três meses em prisão preventiva. Os detidos estão indiciados por crimes como sequestro, ameaça agravada, ofensa à integridade física agravada, incêndio florestal ou terrorismo.

A notícia, avançada pelo "Observador", foi confirmada ao Expresso por fontes do processo.

Esta decisão refere-se à reavaliação trimestral da medida de coação imposta aos suspeitos. A prisão preventiva é a mais pesada. Há dezenas de recursos pendentes no Tribunal da Relação de Lisboa que ainda não foram apreciados.

Desde maio, a GNR e a PSP já realizaram três operações policiais que levaram à detenção de 36 suspeitos no total. Quase todos agiram de cara tapada.

Jogadores e equipa técnica do Sporting foram agredidos com murros, pontapés e cintos, ficando alguns deles feridos, como foi o caso de Bas Dost, Acuña, Battaglia, William Carvalho, Misic, Montero, mas também Jorge Jesus e Mário Pinto.

Oito dias depois da invasão, a Tribuna Expresso teve acesso a mais de 20 testemunhos de elementos do Sporting, prestados no comando territorial de Setúbal na noite de 15 maio, horas depois do ataque do grupo de encapuzados a Alcochete.

Jogadores, fisioterapeutas, um scout e um preparador físico traçaram um cenário de terror que começou pouco antes das 17h e que deixou um rasto de violência física e de abusos verbais que levaram os "depoentes" a estados de "choque" e a "temer pela vida".