A nota de culpa contra Bruno de Carvalho: a entrada na AG, ofensas, insultos, 20 posts e o e-mail para o Montepio para congelar as contas

A Tribuna Expresso teve acesso à nota de culpa elaborada pela Comissão de Fiscalização contra Bruno de Carvalho e os restantes membros do Conselho Diretivo entretanto destituídos: Carlos Vieira, Rui Caeiro, José Quintela, Luís Roque, Luís Gestas e Alexandre Godinho. São 23 páginas com 56 pontos nos quais se descrevem os comportamentos destes elementos que, no entender este órgão fiscalizador, visaram desestabilizar o clube.

O documento começa por relatar uma instrução dada pelo ex-vogal Alexandre Godinho a Miguel Pereira Coutinho, advogado do clube, para retirar os funcionários da MEO Arena que lá estariam para assegurar o funcionamento da AG extraordinária de 23 de junho se Jaime Marta Soares rejeitasse a reformulação do texto nos boletins de voto. Na altura, Alexandre Godinho e os outros elementos já se encontravam suspensos e continuavam a impedir o acesso da Mesa da Assembleia Geral às instalações de clube - o que enquadra, no entender da Comissão de Fiscalização, outra infração disciplinar.

Depois, sobre o dia da Assembleia Geral extraordinária que resultou no fim da presidência de BdC, a nota de culpa expõe uma série de acontecimentos: antes de mais, a entrada no MEO Arena e o acesso à zona da AG pelos elementos que se encontravam proibidos de lá comparecer; a seguir, um empurrão do ex-vogal Luís Gestas a um sócio; finalmente, uma série de insultos, ofensas (e também incentivos a insultos e ofensas) por parte de Bruno de Carvalho e a comitiva que o acompanhou contra os elementos da Mesa da Assembleia Geral. A nota de culpa também menciona os mais de 20 posts de Bruno de Carvalho antes de comparecer na MEO Arena como atos desestabilizadores.

Por fim, a Comissão de Fiscalização reconta aquela sexta-feira de 17 de agosto em que Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho compareceram em Alvalade, com o primeiro a legitimar-se como presidente do Sporting por ordem judicial. Ora, como se veio a verificar, o documento não o autorizava a retomar o poder, mas o comportamento de BdC e do advogado José Preto da Costa - e as posteriores declarações à comunicação social - potenciaram a instabilidade no Sporting, diz a Comissão de Fiscalização. Pior do que isso, horas mais tarde, no mesmo dia, Alexandre Godinho enviou um e-mail ao Montepio Geral em nome próprio e de Bruno de Carvalho, intimando o banco a parar com todas as movimentações de contas do Sporting, justificando-se com a tal decisão judicial que ambos sabiam não produzir efeitos.

A nota de culpa discorre, então, sob o tipo de infrações disciplinares incorridas pelos visados e termina alertando que estes têm 10 dias úteis para responder. E em nenhum momento se pede expulsão de sócio para Bruno de Carvalho.