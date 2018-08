Jogadores do Sporting bloqueiam número de Bruno de Carvalho

As SMS que Bruno de Carvalho enviou a vários elementos do plantel do Sporting antes do encontro com o V. Setúbal não terão caído nada bem no seio de alguns dos jogadores leoninos. Vai daí, e de acordo com o diário "Record", vários terão mesmo bloqueado o número do antigo presidente nos seus telemóveis, impedindo assim futuras tentativas de comunicação.

Diz o desportivo que para parte do plantel as recentes intervenções públicas e privadas de Bruno de Carvalho não têm qualquer influência mas também que são vários os jogadores do Sporting que consideraram as mensagens a gota de água e uma "intromissão inaceitável", já que, acreditam, não existem condições ou interesse em que relação com Bruno de Carvalho seja reatada.

A Comissão de Gestão do Sporting estará também preocupada com mais um foco de desestabilização a poucos dias do dérbi, mas não estão previstas manifestações públicas da cúpula leonina ou por parte dos jogadores sobre o assunto.