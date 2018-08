Dias da Cunha está com Varandas, Pedro Baltazar com Ricciardi

O cartão de visita de Dias da Cunha é este: ele é o último presidente do Sporting a saber o que é ser campeão, em 2002. Dias da Cunha, o homem que falou no “sistema” em tempos idos, decidiu apoiar Frederico Varandas, fazendo-o numa curta comunicação: “O Sporting precisa de vencer. Considero que o Frederico Varandas é o candidato que reúne as melhores condições e por isso deixo o meu apoio para Unir o Sporting”.

Outro conhecido sportinguista, Pedro Baltazar, antigo accionista do Sporting, disse, por sua vez, estar do lado de José Maria Ricciardi. Baltazar, que foi tido como um dos potenciais candidatos à à liderança leonina, confessou ter “chegado o momento de tomar uma posição”, tendo optado por Ricciardi, porque é a “lista melhor preparada para liderar o Sporting”. Baltazar também integrará a Comissão de Honra do banqueiro.

Este é o comunicado de Baltazar:

“Durante os últimos meses não quis tomar qualquer posição sobre as candidaturas apresentadas às eleições no Sporting, mas chegou o momento de tomar uma posição.

Tenho simpatia por quase todos os candidatos aceites, mas não me revejo na maioria das suas posições. Apesar de há muitos anos ter estado na maior parte do tempo em campos opostos no Sporting com José Maria Riccardi, decidi que a lista que preside é a melhor preparada e com a experiência necessária para liderar o Sporting, por isso vou aceitar integrar a sua comissão de Honra.

O meu voto irá, pois, para a lista que ele encabeça, na convicção de que será, neste momento, a melhor solução para o meu clube.

Quero também louvar o trabalho que tem sido desenvolvido por todos os que nestes meses mais recentes aceitaram desinteressadamente, em diversos órgãos, ajudar a passar um dos piores momentos que atravessámos ao longo da nossa história”.