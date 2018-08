José Peseiro, o dérbi que não terá Bas Dost e as restantes respostas que ficam para o dia de amanhã

A importância e o histórico nos dérbis

“Para quem é jogador e treinador de futebol, sabemos o privilégio que é jogador um dérbi. Mas também sabemos da responsabilidade que é jogá-lo. Sabemos que a vitória vale três pontos e muito mais, porque sabemos que do nível, o que representa em termos históricos e a satisfação que dá a quem o vê. Também sabemos o quão difícil é ganhar na Luz, ao Benfica. Há dois anos e pouco que o Sporting não consegue vencer, por isso, sabemos da responsabilidade que temos, amanha [sábado], para a felicidade dos nossos adeptos.”

Bas Dost não recuperou da lesão

“Não vai estar presente. Temos outras alternativas, que são boas, e em quem confio muito. Desde segunda-feira, ou terça, sabíamos que o Bas Dost dificilmente jogaria. Desde aí que preparo a equipa sem o Bas Dost. O importante é termos os melhores jogadores ao nosso dispor. Temos jogadores em quantidade e qualidade para demonstrarmos o nosso potencial.”

Diaby e Gudelj

“Não vão ser jogadores convocados.”

A luta pelo título

“Preparámos bem o jogo contra o Benfica, essa foi a nossa preparação. Para nós, não há interesse em falar em jogadores que podem ver. O nosso presidente tem feito um grande trabalho, mas o importante é sabermos o que podemos fazer amanhã. É disso que quero continuar a falar.

O futebol é momento e o momento é que amanhã, às 19h, temos que vencer um grande jogo contra o Benfica, uma equipa forte, num estádio difícil.”

Viviano ou Salin?

“Amanhã saberão quem vai jogar.”

Jovane Cabral

“Amanhã verão quem será titular. É importante que todos os jogadores que tenhamos consigam gerir bem o que pode vir.”

A influência de Pizzi e a estratégia de jogo

“É evidente que a estratégia e o plano de jogo têm a ver com aquilo que queremos fazer. Tem a ver com as dinâmicas de jogo, os momentos defensivo e ofensivo. Tanto o Sporting como o Benfica têm grandes jogadores, que não têm a ver com individualidades.

Ninguém vai para o campo a pensar no tempo que tem jogado, mas sim a pensar no que tem de fazer. Temos de ter coragem, sacrifício, solidariedade e mostrar as nossas garras, também.