Viviano continua fora dos convocados e Matheus Pereira perdoado

Lesionou-se bem antes do primeiro jogo do Sporting no campeonato e ainda não é desta que se vai estrear oficialmente na baliza dos leões. Viviano continua a ser carta fora do baralho, pelo que Salin deverá ser o guarda-redes titular do Sporting no dérbi.

Na lista de convocados, onde já se sabia não iriam estar os reforços Gudelj e Diaby, estará Matheus Pereira. O jovem brasileiro foi perdoado após as polémicas declarações nas redes sociais na sequência da não chamada para o jogo com o Moreirense e volta a ser opção para José Peseiro.

Esta é a lista de convocados do Sporting para o dérbi na Luz:

Guarda-redes: Renan, Luís Maximiano e Salin



Defesas: Coates, Mathieu, Marcelo, Ristovski, Bruno Gaspar, André Pinto e Jefferson



Médios: Petrovic; Battaglia, Bruno Fernandes, Acuña, Misic e Wendel



Avançados: Montero, Castaignos, Nani, Raphinha, Matheus Pereira e Jovane