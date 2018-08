O show de Cintra: “É natural que haja uma contratação, mas é preciso que o treinador veja os filmes deles e diga: Vá, este serve”

Mexidas

“O Sporting tem a equipa praticamente feita. É natural que tenha um ou outro reforço. O Doumbia vai embora, não sei se está por horas ou por dias, e com a saída dele é natural que haja mais ou outro reforço. Mas não podemos contratar por contratar, mas é preciso que o treinador veja o currículo deles, os filmes deles e diga: ‘Vá, este jogador serve’.”

Guerra e Paz

“Os cubes devem respeitar-se. Fiz três mandatos no Sporting e sempre que fui às Antas ou aqui à Luz, e tinha uma relação com todos os clubes. Os clubes têm todo de se entender, tem de haver paz, diálogo. A adversidade deve ser no campo, cá fora toda a gente tem de se entender. Eu costumo dizer que o Benfica e o Sporting fazem as cores da bandeira de Portugal”.