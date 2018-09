E tudo Jovane mudou

Às vezes, é tudo uma questão de paciência. A paciência que Matheus não teve é a mesma que Jovane Cabral, o miúdo nascido há 20 anos na ilha cabo-verdiana de Santiago, está a aproveitar. Quando ele sai do banco, o Sporting muda. Foi assim frente ao Moreirense, quando sofreu a grande penalidade que permitiu aos leões engatarem uma vitória difícil. Foi assim na jornada seguinte, frente ao V. Setúbal, quando menos de 10 minutos depois de entrar deu a assistência para Nani fazer um segundo golo que valeu três pontos.

E foi assim este sábado. Ele entrou e o Sporting mudou. O golo que marcou a três minutos do fim e que desfez um zero-zero que em alguns momentos do jogo pareceu mais que anunciado, foi só a cereja, o lacinho, a pièce de résistance.

O Sporting começou a mudar, portanto, aos 66 minutos de jogo, quando José Peseiro percebeu que a estratégia inicial não era suficiente para ganhar. Tal como no dérbi, o treinador leonino voltou a apostar num núcleo a meio-campo com Battaglia e Acuña e Raphinha nas alas e se quase sempre o Sporting conseguiu anular as armas atacantes do Feirense (Tiago Silva, o cérebro, à cabeça), no seu próprio ataque sofreu.

Sofreu porque o ADN deste Feirense, goste-se ou não do estilo, é bem marcado: é uma equipa que defende de forma quase crustácea, que suga todo o espaço ao adversário, o que é bem diferente de defender com o autocarro. Defender também pode ser uma arte e o Feirense fá-la bem.

Sofreu também por não ter tido criatividade e por as armas alternativas, como os remates de longa distância, nunca terem funcionado - Bruno Fernandes, neste particular, está claramente em fase-não.

Não foi por isso estranho, apesar do Sporting ter quase sempre rondado a área adversária, que as duas mais flagrantes oportunidades da 1.ª parte tenham sido do Feirense. Edinho, que adora marcar ao Sporting, desta vez estava de mira desacertada: atirou à trave num livre direto aos 16’ e já nos 45’ desaproveitou um excelente trabalho de Sturgeon, rematando por cima sozinho e à boca da baliza.

PATRICIA DE MELO MOREIRA/Getty

O jogo estava mastigado para o Sporting e também não ajudava o excesso de bola longa, que não é exatamente o jogo que um Montero ou um Bruno Fernandes precise. A entrada de Jovane por Jefferson muda a estratégia: Acuña vai para a lateral-esquerda, Bruno Fernandes desce para mais perto de Battaglia, Nani aproxima-se de Montero no centro e a seta Jovane junta-se à seta Raphinha nas alas.

E a partir daí, o Sporting ganhou aquilo que não tinha tido em 66 minutos: intensidade e imprevisibilidade. E é a partir daí que começam a surgir oportunidades em catadupa para os leões. Aos 74’ André Pinto rematou no coração da área para uma defesa de Caio Secco que apenas o instinto pode explicar. Dois minutos depois foi Battaglia a errar o alvo por centímetros após um canto, para na jogada seguinte rematar de forma potente para mais uma defesa decisiva de Caio Secco.

O guarda-redes do Feirense, que pouco ou nada produziu no ataque na 2.ª parte, só não conseguiu defender o remate que daria o primeiro golo no campeonato ao jovem Jovane e a vitória ao Sporting. Foi aos 87’, numa jogada em que Raphinha trocou as voltas ao seu defensor para depois apanhar Ristovski em corrida. O lateral cruzou e no meio da confusão de pernas, a de Jovane foi a mais lesta.

Foi um jogo de paciência, esta vitória do Sporting, mas a paciência por vezes é recompensada. E talvez a recompensa mais justa para Jovane fosse um lugar no onze. Se ele consegue sempre mudar tudo a 20 minutos do fim, porque não poderá fazê-lo durante 90 minutos?