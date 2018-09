Os mesmos onze nos titulares para atacar o Feirense

Sem qualquer novidade no onze. É assim que José Peseiro vai atacar o encontro da 4.ª jornada com o Feirense. Ainda sem Mathieu e Bas Dost, André Pinto e Montero repetem a titularidade, com os reforços Diaby e Gudelj a começarem no banco de suplentes

O Sporting vai jogar com: Salin; Ristovski, Coates, André Pinto e Jefferson; Battaglia, Bruno Fernandes e Acuña; Nani, Raphinha e Montero

Acompanhe o Sporting-Feirense aqui, na Tribuna.