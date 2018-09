Sporting renova com Jovane Cabral até 2023

"É uma sensação única e sinto-me muito feliz por ter prolongado o meu contrato com o Sporting. Só espero continuar a dar muitas felicidades aos adeptos e ao clube. Sempre acreditei em mim e já estava a sonhar em subir ao plantel principal há algum tempo. Foi neste momento e quero continuar a desfrutar e a trabalhar", disse o extremo em declarações ao sítio do clube.

O jovem de 20 anos partilha o balneário com o atual capitão do Sporting, Nani, a quem elogia: "Sempre foi uma referência para mim, sinto-me muito orgulhoso por poder trabalhar com ele todos os dias. Tem-me ajudado muito e tenho aproveitado ao máximo tudo o que possa evoluir e aprender com ele".

Jovane Cabral confessou que o Sporting sempre foi o clube que quis representar "por ter formado os melhores jogadores portugueses de sempre, como Luís Figo, Cristiano Ronaldo, Quaresma e Nani", os quais, ainda por cima, "são todos extremos" como ele, assumindo sentir-se "muito orgulhoso pelo sonho que se tornou realidade".

O presidente da Sporting SAD, Sousa Cintra, considerou a renovação contratual com Jovane "um motivo de grande satisfação" por se tratar de um jogador que "faz a diferença, com um enorme potencial e ainda em fase de crescimento".

"Vai muito longe e não tenho a mais pequena dúvida que se trata de um jogador fora de série. Demonstrou nos últimos jogos que consegue garantir vitórias para o Sporting. Se continuar nesta caminhada, pode chegar a campeão do Mundo! É mais um jogador que vem da nossa Academia e convém esclarecer que continuamos a dar grandes valores do futebol português à seleção portuguesa", disse Sousa Cintra, lembrando que Portugal foi campeão da Europa em 2016 com 10 jogadores formados em Alvalade.