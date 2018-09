Votos por correspondência em Pedro Madeira Rodrigues “serão nulos”

O presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting anunciou esta quarta-feira que os votos por correspondência em trânsito na lista C "serão considerados nulos", face à desistência de Pedro Madeira Rodrigues às eleições do clube.

"Atendendo a que o processo eleitoral está em curso, os votos por correspondência em trânsito que recaírem sobre a Lista C serão considerados nulos e de nenhum efeito", disse Jaime Marta Soares, em comunicado.

O presidente da MAG dos 'leões' esclareceu ainda que a lista C, cuja desistência foi hoje recebida e formalmente aceite, "não poderá ser retirada" do voto eletrónico presencial.

Por isso mesmo, Jaime Marta Soares alerta os sócios do clube para o ato eleitoral de sábado, lembrando que o "voto na lista C é considerado nulo e de nenhum efeito".

Pedro Madeira Rodrigues, que concorria à presidência do clube na lista C, anunciou na terça-feira a sua desistência e o apoio ao candidato José Maria Ricciardi, banqueiro que lidera a lista B.

Às eleições do clube concorrem ainda João Benedito (A), Frederico Varandas (D), Rui Jorge Rego (E), José Dias Ferreira (F) e Fernando Tavares Pereira (lista G), num total de seis candidatos.