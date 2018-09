Em direto: em menos de uma hora, 750 sócios votaram para eleger o novo presidente do Sporting

10h29 Marta Soares confirmou que Bruno de Carvalho “não terá acesso á zona de votação”.

Jaime Marta Soares, presidente demissionário da mesa da Assembleia Geral do Sporting em declarações aos jornalistas meia hora depois das urnas terem aberto, garantiu que Bruno Carvalho não terá acesso à zona de votação

10h24 João Benedito está na fila para votar. Estava previsto que o candidato da lista A votasse por volta das 09h30. No Estádio de Alvalade, centenas de sócios esperam na fila.

10h23 Presidente do Sporting entre 1989 e 1995, José de Sousa Cintra aceitou, aos 73 anos, a missão de voltar a Alvalade, como parte da Comissão de Gestão que assumiu os destinos do clube após a saída de Bruno de Carvalho. Em dia de eleições e, apesar do turbilhão que se tornou a sua vida nos últimos meses, diz à Tribuna Expresso sai com a sensação de ter arrumado a casa. Pode ler tudo AQUI,

Ana Brigida

10h21 Quanto a uma eventual aparição do ex-presidente Bruno de Carvalho no Estádio de Alvalade, Marta Soares foi perentório: “Não estou à espera. Não há razão para vir a Alvalade, porque não pode exercer o direito de voto.”

10h18 “Tem decorrido tudo de forma pacífica e ordeira, com uma disciplina maravilhosa. Às 09h30, já tinham votado mais de 750 sócios. É uma média extraordinária. Se se mantiver assim até ao encerramento das urnas, poderá ser um recorde em termos de presença de sócios”, afirmou Jaime Marta Soares, na primeira atualização aos jornalistas. O líder da Mesa da Assembleia-Geral mostrou-se “muito orgulhoso e feliz por sentir que os sócios estão a dizer presente” e apelou para que os associados se desloquem a Alvalade para participar no ato eleitoral.

Jaime Marta Soares explicou aos jornalistas que os primeiros a votar foram os funcionários e os delegados das listas. Para estes, as urnas foram abertas às 7h30.Às 09h as portas foram abertas para os sócios e quando passavam pouco mais de meia hora da abertura das urnas já tinham votado 750 sócios

10h09 No ano passado 43600 sócios estavam em condições de votar, exerceram esse direito 18 814. Na votação de hoje, há 51 mil sócios nos cadernos eleitorais.

Nos cadernos eleitorais há 51 mil sócios: em 2017 estavam em condições de votar 43. 600 e acabaram por fazê-lo de voto 18. 814 sócios, um máximo histórico.

10h Na primeira meia hora de abertura das urnas “votaram mais de 750 sócios, uma média extraordinária”. A garantia é dada por Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia-Geral, que fala num “recorde e uma votação massiva” e espera que esta seja a “maior assembleia eleitoral de sempre”. Num comunicado aos jornalistas, que marcou o começo do dia, Marta Soares revelou ainda que chearam a Alvalade 5100 votos por correspondência, mais do dobro do que nas últimas eleições (2000).

09h56 Conheça AQUI os seis candidatos á liderança.

09h41 As urnas abriram às 09h e os sócios podem votar até às 19h. No entanto, quem ainda estiver na fila de espera a essa hora poderá exercer o direito de voto. Por correspondência já votaram 5100 sócios.

09h30 Bom dia. Começa agora o acompanhamento em direto das eleições no Sporting.