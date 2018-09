Em direto: votação corre de forma “perfeita” e já votaram 5000 sportinguistas

12h45 O segundo candidato entrevistado pela Tribuna Expresso foi Frederico Varandas (lista D), antigo diretor clínico do clube e primeiro a assumir-se para as eleições: “O novo presidente não terá tempo para aprender a ganhar”. Leia AQUI.

NUNO FOX

12h37 Dias Ferreira: “Deste que [o eleito] esteja ao lado do Sporting, eu estarei ao lado dele”. O quarto candidato a chegar a Alvalade, lamentou que a eleição não tenha uma segunda volta e sublinhou a grande adesão. A questão das dificuldades financeiras “são para resolver a partir de segunda-feira”, respondeu aos jornalistas, porque hoje “trago pouco dinheiro na algibeira, só o que chegue para o almoço”, brincou.

Questionado sobre a intenção de Bruno de Carvalho em impugnar o resultado da eleição, Dias Ferreira disse que, como advogado, é da opinião que qualquer pessoa pode pôr as ações que entender. “Isso é problema dele”, referiu.

12h34 Bas Dost foi um dos jogadores da equipa principal que já votou em Alvaladade.

12h26 Enquanto em Alvalade as filas vão andando, aproveite para ler (ou reler) as entrevistas da Tribuna Expresso aos candidatos à liderança do Sporting.Começamos por João Benedito (lista A), antigo guarda-redes (e capitão) da equipa de futsal leonina: “Eu sou um filho do Sporting”. Leia AQUI.

nuno fox

12h15 Com mais de uma hora de atraso, Frederico Varandas já conseguiu votar. A grande fila de sócios impediu o candidato de exercer o seu direito à hora planeada. À saída, sublinhou apenas que a quantidade de pessoas hoje no estádio mostram a grandeza do clube. “Sem dúvida que o Sporting vai sair vencedor desta eleição”, disse apenas aos jornalistas, justificando que “hoje não é a minha vez de falar, é a dos sócios”.

12h08 “Vai ser um recorde, o que é uma prova de vitalidade e grandeza do Sporting. Só o facto de estar a assistir a isto já me sinto orgulhoso. [Tanta gente] Dá grandes esperanças, contrariando quem andou a tentar branquear, mas com esta gente toda estou absolutamente convencido que há sempre solução”, disse José Maria Ricciardi aos jornalistas quando se aproximava da entrada do estádio para votar.

O candidato referiu ainda que a primeira medida que vai tomar se vencer é falar com o treinador para alinhavar estratégias e “ser campeão nacional ainda este ano”. Questionado pelos jornalistas, Ricciardi negou que ao longo da campanha se tenha focado muito nas questões financeiras do clube.“Para jogar ao mais alto nível e ganhar é preciso dinheiro”, justificou.

11h55 Gratidão, preocupação e esperança: as três palavras de Ferro Rodrigues no dia de eleições do Sporting. Gratidão “dos sportinguistas têm para com aqueles que num momento muito difícil tiveram coragem de assumir responsabilidades”, a preocupação porque “é necessário saber inventariar a verdadeira situação do Sporting” e, por último, a esperança “numa grande mobilização e que todos os candidatos possam apoiar presidente eleito”.

Ferro Rodrigues fala numa esperança de fim dos bons e maus sportinguistas

11h46 Frederico Varandas já está em Alvalade para votar. Também José Maria Ricciardi se encontra na fila.João Benedito foi o único candidato que já votou.

11h30 Votação corre de forma “perfeita” e “recorde pode estar a caminho”. Já votaram 5000 sportinguistas

10h29 Marta Soares confirmou que Bruno de Carvalho “não terá acesso á zona de votação”.

Jaime Marta Soares, presidente demissionário da mesa da Assembleia Geral do Sporting em declarações aos jornalistas meia hora depois das urnas terem aberto, garantiu que Bruno Carvalho não terá acesso à zona de votação

10h24 João Benedito está na fila para votar. Estava previsto que o candidato da lista A votasse por volta das 09h30. No Estádio de Alvalade, centenas de sócios esperam na fila.

10h23 Presidente do Sporting entre 1989 e 1995, José de Sousa Cintra aceitou, aos 73 anos, a missão de voltar a Alvalade, como parte da Comissão de Gestão que assumiu os destinos do clube após a saída de Bruno de Carvalho. Em dia de eleições e, apesar do turbilhão que se tornou a sua vida nos últimos meses, diz à Tribuna Expresso sai com a sensação de ter arrumado a casa. Pode ler tudo AQUI,

Ana Brigida

10h21 Quanto a uma eventual aparição do ex-presidente Bruno de Carvalho no Estádio de Alvalade, Marta Soares foi perentório: “Não estou à espera. Não há razão para vir a Alvalade, porque não pode exercer o direito de voto.”

10h18 “Tem decorrido tudo de forma pacífica e ordeira, com uma disciplina maravilhosa. Às 09h30, já tinham votado mais de 750 sócios. É uma média extraordinária. Se se mantiver assim até ao encerramento das urnas, poderá ser um recorde em termos de presença de sócios”, afirmou Jaime Marta Soares, na primeira atualização aos jornalistas. O líder da Mesa da Assembleia-Geral mostrou-se “muito orgulhoso e feliz por sentir que os sócios estão a dizer presente” e apelou para que os associados se desloquem a Alvalade para participar no ato eleitoral.

Jaime Marta Soares explicou aos jornalistas que os primeiros a votar foram os funcionários e os delegados das listas. Para estes, as urnas foram abertas às 7h30.Às 09h as portas foram abertas para os sócios e quando passavam pouco mais de meia hora da abertura das urnas já tinham votado 750 sócios

10h09 No ano passado 43600 sócios estavam em condições de votar, exerceram esse direito 18 814. Na votação de hoje, há 51 mil sócios nos cadernos eleitorais.

Nos cadernos eleitorais há 51 mil sócios: em 2017 estavam em condições de votar 43. 600 e acabaram por fazê-lo de voto 18. 814 sócios, um máximo histórico.

10h Na primeira meia hora de abertura das urnas “votaram mais de 750 sócios, uma média extraordinária”. A garantia é dada por Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia-Geral, que fala num “recorde e uma votação massiva” e espera que esta seja a “maior assembleia eleitoral de sempre”. Num comunicado aos jornalistas, que marcou o começo do dia, Marta Soares revelou ainda que chearam a Alvalade 5100 votos por correspondência, mais do dobro do que nas últimas eleições (2000).

09h56 Conheça AQUI os seis candidatos á liderança.

09h41 As urnas abriram às 09h e os sócios podem votar até às 19h. No entanto, quem ainda estiver na fila de espera a essa hora poderá exercer o direito de voto. Por correspondência já votaram 5100 sócios.

09h30 Bom dia. Começa agora o acompanhamento em direto das eleições no Sporting.