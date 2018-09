Frederico Varandas: "Posso ser o general mais competente do mundo, mas, se os meus soldados não forem solidários, perderemos as batalhas"

O dia das eleições

"Foi um dia especial, de grandes emoções. Sempre acreditei que a minha equipa sairia vencedora. Sou uma pessoa muito determinada e sigo muito o meu instinto, em tudo na vida. Não é arrogância, sou um homem de fé e de convicções, e sabia que ia vencer. Tem grande significado para mim.

Sou Sporting, nasci Sporting, cresci Sporting, mas não sou o Sporting. O meu dever é servir o Sporting da melhor forma possível e colocá-lo num patamar cada vez melhor. Obviamente, isto mexe com as emoções, porque não é um simples trabalho. Quando era diretor clínico já não sentia que isto era um trabalho, o Sporting faz parte do meu coração.

Sinceramente, nunca imaginei, nem tive o desejo pessoal, de ser presidente do Sporting Clube de Portugal. Era a pessoa mais calma da candidatura. Fui visitar o meu avô, que está num lar, o primeiro grande leão da minha família, e disse-lhe que ia ser presidente do Sporting e que não o ia desiludir. Fui informá-lo porque sabia que ia vencer."

Quando soube que tinha sido eleito

"Estava fortemente convicto que ia vencer, mas, mesmo nessa altura, quando toca o telefone e o Jaime Marta Soares me dá os parabéns, a dizer que era o futuro presidente do Sporting, o coração disparou. Não consigo explicar... Caiu-me logo o peso da responsabilidade, não senti vontade de dar saltos. A minha cabeça começou logo a pensar no que tinha de fazer.

Tudo o que tenho feito na vida tem-me acontecido demasiado cedo - diretor clínico do Vitória de Setúbal, diretor clínico do Sporting, presidente do Sporting. Porque sigo sempre o coração, já podia ter tido melhores condições financeiras, mas nunca fui por aí. Sou muito determinado. É difícil pararem-me e dificilmente não chego lá.

A missão do cargo

"Não vou misturar o Sporting com a minha vida pessoa. É a missão mais importante da minha vida, não tenho a menor dúvida de que estou preparado. Há mais uma oportunidade de abrirmos uma nova página e liderarmos o futebol português - em princípios éticos, e também desportivamente."

Represento o Sporting a cada minuto do dia. Tenho de ter maior responsabilidade e sentido de estado para não desiludir qualquer sócio. Não tenho a menor dúvida de que vou errar, e de que posso falhar, mas posso dar uma garantia - vou fazer tudo, tudo, para não desiludir os sócios."

O futebol e as reuniões a ter

"Não vou mentir, dormi muito pouco. Mal acordei, de manhã, falei com o treinador e com o secretário técnico, e depois organizei o dia de amanhã [segunda-feira], à tarde com reunir com o treinador [José Peseiro] e toda a estrutura do futebol.

Conheço toda aquela estrutura. Sei as condições ideais para trabalharem. Eles foram fundamentais para aguentarem o barco à superfície e todos temos de estar agradecidos a essa estrutura que, enquanto não havia uma direção realmente eleita, foram inexcedíveis.

O Sporting é muito mais do que o clube que eu gosto. Eu arrepio-me. Em sete anos como diretor clínico do Sporting uma pessoa habitua-se e pode haver a tendência para se deixar de dar valor às coisas. Nunca me aconteceu. O ano passado, quando o autocarro se aproximava do estádio, num jogo difícil, fora, ficava arrepiado e virava-me para os jogos e dizia: 'Estão a ver o que isto é?'."

"Vou agradecer ao treinador por receber o clube em primeiro lugar do campeonato. A ele e a toda a estrutura técnica, ao motorista, aos seguranças, aos fisioterapeutas, toda a gente. É extremamente importante termos um grupo saudável para triunfar. Assumir o futebol é isto, é garantir que o grupo seja saudável, desde o roupeiro ao capitão e ao team manager."

A unidade de performance que pretende criar

"Vamos organizar a Academia com cabeça, tronco e pernas. O futebol é fácil, na formação vai demorar mais tempo a ter as pessoas certas e implementar valores e coordenação. Temos que investir, porque a Academia, sozinha, não chega para o que precisamos."

A sua equipa e a exigência

"Há dois pré-requisitos que exige a toda a gente: lealdade e competência. É isto que quero para o Sporting. Vou ser muito exigente, como sou comigo mesmo, se calhar até demasiado. Vou exigir a todos, sejam vice-presidentes, jogadores ou atletas. Mas, também, dando-lhes condições para lhes poder exigir.

Ou seja, dar-lhes tranquilidade, segurança e confiança para poderem fazer o seu trabalho."

A medalha de vice-campeão da Taça, que mostrou na noite da vitória

Guardei a medalha dentro de uma gaveta, numa mesa de cabeceira. Ontem, quando saí de casa, por volta das 23h, para ir para a minha sede de campanha, tirei-a de lá e pu-la no bolso. Porque estou aqui graças aquela medalha. Quando formos campeões nacionais, aquela medalha vai para o museu juntamente com o troféu. Porque representa a gota de água que me levou a estar aqui.

Da mesma maneira que fui ter com o meu avô e disse que ia ser presidente do Sporting, também sei, e sinto, que vou ser campeão nacional com o Sporting."

As fraturas dentro do clube

"Começámos a vencer o pior adversário que já tivemos, que é um Sporting fragmentado. A liderança mais forte é através do exemplo. Vivo muito bem com a crítica, quero um Sporting livre. O que não quero é controlar aquele ou outro comentador do Sporting. Defendo que haja direito à opinião. Durante a campanha, aprendi e cresci com as críticas que me foram feitas.

As palavras para João Benedito

"Tenho ainda mais responsabilidade por o João Benedito ter tido 36% dos votos. O João vai sempre fazer parte da história do Sporting e o Sporting precisa dele. O Sporting precisa de ter os seus heróis dentro de casa. Há-de ser sempre uma grande figura do clube - eu serei um presidente que está apenas de passagem."

Uma mensagem para os sócios

"Peço aos sportinguistas para vencermos, de vez, o nosso maior adversário, que é a fragmentação do Sporting. Não digo isto por dizer. Temos todas as condições para bater os nossos rivais, todas, mas a primeira é sermos unidos. Posso ser o general mais competente do mundo, mas, se os meus soldados não forem solidários, perdemos sempre as batalhas.

Vem aí uma nova era, confiem em mim e na minha equipa. Preciso de todos vocês porque, todos juntos, é muito difícil pararem-nos. Peço que encham os pavilhões e os estádios, porque o Sporting vai crescer e vai galgar, obstáculo atrás de obstáculos, até ficarmos no primeiro lugar.