Sporting gera discussão entre magistrados: Conselho Superior da Magistratura vai analisar participação dos juízes nos clubes de futebol

As eleições do Sporting terão eco na relação entre os juízes e os clubes de futebol. O Conselho Superior da Magistratura (CSM) vai discutir a participação de magistrados nos órgãos sociais dos clubes. O tema será levado a plenário em outubro e irá incidir sobre juízes no ativo e jubilados.

Desde 1993 que o CSM tem manifestado o desagrado na relação entre os juízes e o futebol. Nesse ano, o Conselho deliberou que os magistrados não poderiam ter funções no futebol profissional, tendo sido alterado o Estatuto dos Magistrados. Contudo, o Tribunal Constitucional veio a considerar a norma inconstitucional.

"Tendo em conta a sensibilidade, dado a necessidade de preservar a dignidade da função judicial e tendo em conta o tempo decorrido é altura do CSM reapreciar e refletir sobre a conveninência de condicionar a participação de juízes nos órgãos estatutários de entidades envolvidas em condições desportivas de cariz profissional à prévia autorização do Conselho", diz ao Expresso Mário Morgado, vice-presidente do CSM.

Depois de Carlos Catarino, conselheiro jubilado que tem em mãos o processo de Neto Moura, ter sido eleito como suplente do Conselho Fiscal e Disciplinar e de José Manuel Costa Galo Tomé de Carvalho, desembargador da Relação de Évora, ter tomado posse como secretário da Mesa da Assembleia Geral do clube de Alvalade.