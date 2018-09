Bruno de Carvalho volta a lembrar que vai avançar para a impugnação eleições do Sporting e atos decorrentes

Lusa com Tribuna Expresso

O movimento 'Leais ao Sporting', que apoia o ex-presidente 'leonino' Bruno de Carvalho, anunciou esta quinta-feira em comunicado que vai impugnar todos os atos do clube que decorram das eleições do dia 8 de setembro.

Esta tomada de posição segue-se à manifestada no próprio dia das eleições, quando Bruno de Carvalho e os seus apoiantes adiantaram a hipótese de proceder à impugnação do sufrágio que conduziu à vitória de Frederico Varandas, atual presidente dos 'leões'.

A decisão é sustentada "por terem sido precedidas de várias ilegalidades, algumas já comprovadas pelos tribunais e revestidas de um grave desrespeito pela democracia".

Leia aqui a versão integral do comunicado:

Em virtude do que tem sido veiculado na comunicação social, cabe-nos alguns esclarecimentos.

No último comunicado emitido, Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho, juntamente com os demais subscritores, lamentaram a realização das eleições do passado dia 8 de setembro por terem sido precedidas de várias ilegalidades, algumas já comprovadas pelos tribunais e revestidas de um grave desrespeito pela democracia.

Explicámos que, mesmo não desejando este cenário, mas sim alcançar os necessários consensos em função do SCP, os factos fazem-nos estar juridicamente vinculados a impugnar todos os actos, incluindo desde já a Suspensão da AG de dia 8, que decorram ou sejam tomados na sequência das ilegalidades cometidas, sob pena de impossibilitar a defesa da honra dos visados, e da condição de Sócios de pleno direito do Sporting Clube de Portugal.

Assim se comprova que substancialmente não existe nada de novo, apenas uma consequência do natural decurso da Justiça e daquilo que já havia sido veiculado no último comunicado, reiterando estarmos disponíveis para, caso a verdade seja reposta e os plenos direitos de Sócios restaurados, ponderarmos desistir das acções judiciais em curso.