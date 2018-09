Desconstruindo a variável

Na Liga dos Campeões, normalmente, já sabemos ao que vamos. Estão lá os gigantes, muitos gigantes. Estão lá também várias equipas, digamos, muito boas. E depois há sempre uma ou outra surpresa.

Já num sorteio de Liga Europa a fauna e flora é bem mais heterogénea. Há um ou outro gigante a quem a época passada não correu tão bem. Depois, há aquelas boas equipas, com história e que vão pululando entre a Liga dos Campeões e a Liga Europa, dependendo das épocas. Depois há as dúvidas. E ainda há os absolutamente desconhecidos.

No Grupo E, onde está o Sporting, convivem estes quatro subsistemas. Há o Arsenal, o gigante. Há o Sporting, equipa com história, habitué nas competições europeias, uns anos aqui, outros ali. Há o Qarabag, a dúvida. E o Vorskla, aquela equipa que quando sai no sorteio toda a gente pergunta quem?.

Estes grupos são relativamente fáceis de analisar. Salvo cataclisma futebolístico, o Arsenal é o favorito. E as possibilidades do Sporting de agarrar o outro lugar que dá a qualificação para a fase a eliminar serão, seguramente, aumentadas ou diminuídas nos dois confrontos com o Qarabag, equipa azeri que na última temporada, por exemplo, empatou os dois jogos que fez com o Atlético Madrid na Liga dos Campeões.

O Qarabag é aquilo que podemos chamar de variável, ou pelo menos a variável do Sporting. E nesse sentido a equipa de José Peseiro não podia ter arrancado melhor esta edição da Liga Europa, com uma vitória segura por 2-0, num jogo em que os leões precisaram de uma dose de paciência extra para desconstruir a bem organizada defesa dos campeões do Azerbaijão.

Gualter Fatia/Getty

Com Gudelj no lugar de Acuña e Acuña no lugar de Jefferson, solução que parece ser o futuro deste Sporting, os leões muito raramente jogaram fora do meio campo do Qarabag, controlaram boa parte do jogo sem dificuldades de maior, mas só na 2.ª parte foi possível encontrar a chave para ultrapassar a linha defensiva dos azeris.

Chave essa rodada por Nani, que aos 54 minutos, e numa altura em que o Sporting já arriscava, jogando quase sempre com um bloco muito alto, cruzou em arco, com a bola a fugir dos defesas do Qarabag e a encontrar lá no 2.º poste Raphinha. E o brasileiro, que já tinha marcado no fim de semana, frente ao Marítimo, só precisou de meter o pé para bater Vágner.

A seguir ao golo, o Qarabag esboçou uma reação, mas sempre à base de erros do Sporting e nunca no talento e oportunidade dos seus jogadores. Ainda assim, a equipa de Peseiro nunca deixou de ditar o destino do jogo, apesar das dificuldades em criar perigo - com Montero na frente, o Sporting ganha mobilidade, mas perde a presença na área e a eficácia que Bas Dost oferece ao ataque.

A verdade é que foi mesmo dessa mobilidade do colombiano que surgiu o golo que terminaria com todas as dúvidas, a dois minutos do fim. Bem encostado à linha, Montero deu um nó de calcanhar a Huseynov, deixou para Raphinha e o extremo encontrou Jovane sozinho na área. O miúdo, que nem um minuto antes tinha entrado, voltou a marcar, acrescentando mais um capítulo ao conto de fadas que tem sido esta sua primeira temporada a tempo inteiro na equipa principal do Sporting.

Carlos Rodrigues/Getty

Vencer em casa o Qarabag era essencial para o Sporting não ter de começar já a fazer contas. A dúvida que era esta equipa do Qarabag está parcialmente desconstruída e na próxima jornada irá à Ucrânia, onde encontrará o Vorskla, a equipa mais frágil do grupo.

Receber o Arsenal já com seis pontos parece, portanto, um cenário bastante possível. E bastante positivo.