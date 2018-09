José Peseiro: "Tivemos paciência, inteligência e não desesperámos"

O jogo

"Vitória justíssima, mais difícil na 1.ª parte, frente a uma equipa boa, uma equipa que sabe ter a bola e que nos criou algumas dificuldades a gerir - não conseguimos pressionar aquilo que queríamos, pressionamos, mas não com muita qualidade. Ainda assim criámos oportunidades na 1.ª parte, embora nos tenha faltado acelerar a nossa circulação de bola. No entanto tivemos paciência, inteligência e não desesperámos. Tivemos sempre equilíbrio na equipa, que é importante, tão importante quanto termos gente em zonas de finalização e estarmos equilibrados e praticamente não demos oportunidades ao adversário na 1.ª parte"

A 2.ª parte

"Depois do golo fomos uma equipa muito mais forte, o adversário abriu-se e tivemos mais espaço e acho que criámos oportunidades para criar mais um, dois ou três golos"

Orgulho nos jogadores

"Pelo brio, pela abnegação, pelo caráter, pela forma de estar, pela paciência dos jovens. Foi uma vitória muito boa para nós, alicerçada num jogo muito bom. Esta noite voltámos a jogar muito bem, melhor na 2.ª parte quando tivemos mais espaços. Há que caminhar com esta humildade e com a qualidade dos jogadores que temos. As dinâmicas estão a sair. Estou satisfeito com a equipa, com todos eles"